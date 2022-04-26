Schedule

Stay tuned for the latest developments!

Chicago Cultural Center

Sidney R. Yates Gallery

May 15 2022

Welcome to the Festival!

Sidney R. Yates Gallery
Local Date: May 15 2022 |
Local Time: 11:00 am - 11:15 am
10:00 am - 10:15 am
May 15 2022

Joy Harjo & Marie Arana

Sidney R. Yates Gallery
Local Date: May 15 2022 |
Local Time: 11:15 am - 12:05 pm
10:15 am - 11:05 am
May 15 2022

Jabari Asim & Evan F. Moore

Sidney R. Yates Gallery
Local Date: May 15 2022 |
Local Time: 12:30 pm - 1:20 pm
11:30 am - 12:20 pm
May 15 2022

Elie Mystal & Ivy Wilson

Sidney R. Yates Gallery
Local Date: May 15 2022 |
Local Time: 5:30 pm - 6:20 pm
4:30 pm - 5:20 pm
No event found!

G.A.R. Hall

May 15 2022

Deborah Cohen

G.A.R. Hall
Local Date: May 15 2022 |
Local Time: 12:00 pm - 12:50 pm
11:00 am - 11:50 am
May 15 2022

Imani Perry & Dawn Turner

G.A.R. Hall
Local Date: May 15 2022 |
Local Time: 6:00 pm - 6:50 pm
5:00 pm - 5:50 pm
No event found!

Preston Bradley Hall

May 15 2022

John Scalzi & Michi Trota

Preston Bradley Hall
Local Date: May 15 2022 |
Local Time: 3:30 pm - 4:20 pm
2:30 pm - 3:20 pm
May 15 2022

Panel: Small Odysseys

Preston Bradley Hall
Local Date: May 15 2022 |
Local Time: 5:30 pm - 6:20 pm
4:30 pm - 5:20 pm
No event found!

Millennium Park Room

May 15 2022

Leonard Moore

Millennium Park Room
Local Date: May 15 2022 |
Local Time: 11:30 am - 12:20 pm
10:30 am - 11:20 am
May 15 2022

Quincy Troupe & Michael Warr

Millennium Park Room
Local Date: May 15 2022 |
Local Time: 12:30 pm - 1:20 pm
11:30 am - 12:20 pm
No event found!
Sidney R. Yates Gallery
May 15 2022

Welcome to the Festival!

Sidney R. Yates Gallery
Local Date: May 15 2022 |
Local Time: 11:00 am - 11:15 am
10:00 am - 10:15 am
May 15 2022

Joy Harjo & Marie Arana

Sidney R. Yates Gallery
Local Date: May 15 2022 |
Local Time: 11:15 am - 12:05 pm
10:15 am - 11:05 am
May 15 2022

Jabari Asim & Evan F. Moore

Sidney R. Yates Gallery
Local Date: May 15 2022 |
Local Time: 12:30 pm - 1:20 pm
11:30 am - 12:20 pm
May 15 2022

Elie Mystal & Ivy Wilson

Sidney R. Yates Gallery
Local Date: May 15 2022 |
Local Time: 5:30 pm - 6:20 pm
4:30 pm - 5:20 pm
No event found!
G.A.R. Hall

May 15 2022

Deborah Cohen

G.A.R. Hall
Local Date: May 15 2022 |
Local Time: 12:00 pm - 12:50 pm
11:00 am - 11:50 am
May 15 2022

Imani Perry & Dawn Turner

G.A.R. Hall
Local Date: May 15 2022 |
Local Time: 6:00 pm - 6:50 pm
5:00 pm - 5:50 pm
No event found!

Preston Bradley Hall

May 15 2022

John Scalzi & Michi Trota

Preston Bradley Hall
Local Date: May 15 2022 |
Local Time: 3:30 pm - 4:20 pm
2:30 pm - 3:20 pm
May 15 2022

Panel: Small Odysseys

Preston Bradley Hall
Local Date: May 15 2022 |
Local Time: 5:30 pm - 6:20 pm
4:30 pm - 5:20 pm
No event found!

Millennium Park Room
May 15 2022

Leonard Moore

Millennium Park Room
Local Date: May 15 2022 |
Local Time: 11:30 am - 12:20 pm
10:30 am - 11:20 am
May 15 2022

Quincy Troupe & Michael Warr

Millennium Park Room
Local Date: May 15 2022 |
Local Time: 12:30 pm - 1:20 pm
11:30 am - 12:20 pm
No event found!

American Writers Museum

Children & YA Programming

May 15 2022

Alphabet Rockers

American Writers Museum
Local Date: May 15 2022 |
Local Time: 11:15 am - 11:50 am
No event found!

Virtual Programs

Streaming on YouTube

May 15 2022

Kim Michele Richardson

American Writers Festival Online
Local Date: May 15 2022 |
Local Time: 4:00 pm - 5:00 pm
3:00 pm - 4:00 pm
No event found!
Children & YA Programming
May 15 2022

Alphabet Rockers

American Writers Museum
Local Date: May 15 2022 |
Local Time: 11:15 am - 11:50 am
No event found!