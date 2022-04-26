Schedule
Chicago Cultural Center
Sidney R. Yates Gallery
G.A.R. Hall
Deborah Cohen
Ilan Stavans: What is American Literature?
PEN America: The Sentences That Create Us
Panel: The Future of Black
Kelly Lytle Hernández & Michael Zapata
Brooks E. Hefner & Evan F. Moore
Imani Perry & Dawn Turner
Preston Bradley Hall
Jocelyn Nicole Johnson & Rebecca Makkai
Ashley C. Ford & Dr. Eve L. Ewing
Elizabeth Nunez & Donna Seaman
John Scalzi & Michi Trota
Tochi Onyebuchi & Arionne Nettles
Panel: Small Odysseys
Will Jawando & Carolyn Curiel
Millennium Park Room
Deborah Cohen
Ilan Stavans: What is American Literature?
PEN America: The Sentences That Create Us
Panel: The Future of Black
Kelly Lytle Hernández & Michael Zapata
Brooks E. Hefner & Evan F. Moore
Imani Perry & Dawn Turner
Jocelyn Nicole Johnson & Rebecca Makkai
Ashley C. Ford & Dr. Eve L. Ewing
Elizabeth Nunez & Donna Seaman
John Scalzi & Michi Trota
Tochi Onyebuchi & Arionne Nettles
Panel: Small Odysseys
Will Jawando & Carolyn Curiel